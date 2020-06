Verstappen is ambitieus en heeft maar een doel: wereldkampioen worden

Max Verstappen is hyperambitieus voor komend seizoen en de Nederlander wil er geen doekjes omwinden: hij doet mee om te strijden voor de wereldtitel

De eerste twee races van het nieuwe seizoen wordt een thuiswedstrijd voor Red Bulll in Oostenrijk. De voorbije twee jaar werd er op de Red Bull Ring in Spielberg telkens gewonnen door Max Verstappen. Als hij dat dit seizoen ook kan doen, begint hij het seizoen met twee overwinningen aangezien er 2x geracet wordt in Oostenrijk.

En dat zou een stap in de goede richting zijn voor het uiteindelijke doel van Max Verstappen: "We willen voor het wereldkampioenschap mee kunnen strijden, dat is ons enige doel", zei Verstappen in een interview met ex-rijder David Coulthard voor CarNext.

d Bull Racing winnen. Iedereen is enorm gemotiveerd en ik kan niet wachten tot we weer beginnen en te zien waar we staan. Hopelijk wordt het een spannend seizoen,” besloot Verstappen.