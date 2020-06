🎥 Charles Leclerc scheurt met 'bedrijfswagen' door Italiaanse straten

Aangezien de eerste GP van het seizoen er bijna aankomt (5 juli), maakt iedereen in de wereld van de Formule 1 zich klaar op een heropstart.

Ook bij Ferrari, waar de voorbije dagen in het teken stonden van testritten. Donderdag ook, maar de wagen moest enkel nog van het fabriek naar het circuit vervoerd worden... Dat deed Ferrari-rijder dan maar zelf, onder toeziend oog van de lokale politie.

"Het was leuk om opnieuw in de wagen te zitten, zeker op zo'n bijzondere weg", zegt Leclerc. "Het spijt me als ik mensen wakker heb gemaakt, maar ik reed gewoon naar mijn werk", lacht de Monegask.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work 😍 pic.twitter.com/IHj5o5RLlY