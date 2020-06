Videospel F1 2020 brengt vernieuwing, maar krijgt meteen kritiek van rijders zelf

F1 2020 zal in juli verschijnen met een nieuwe 'my team' gamemode waarbij de rijders enkele extra eigenschappen gekregen hebben. Maar die eigenschappen kon Ferrari-rijder Charles Leclerc niet smaken.

In 'My Team' kunnen spelers hun eigen F1-team samenstellen en rijders selecteren op basis van 4 eigenschappen waaronder rijkunsten en snelheid. Dat alles genereert een gemiddelde dat maximaal 99 is, gelijkaardig aan 'Ultimate Team' bij het voetbal op FIFA.

En net zoals bij FIFA, is er ook bij de F1 commentaar van de sporters zelf. Ferrari-rijder Charlers Leclerc vindt de bedeling van de eigenschappen helemaal niet realistisch. "Sommige dingen zijn helemaal niet juist. George Russel heeft 75 punten en hij is echt wel snel als je hem in de juiste auto zet", vindt de Monegask.

Dat Sebastian Vettel Bottas en Verstappen moet laten voorgaan, wordt ook bekritiseerd door de fans. Gameontwikkelaar Codemasters zal toch nog wel wat werk aan de winkel hebben om iedereen tevreden te houden.