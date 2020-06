Vandoorne moet zich trachten in Formule E-titelstrijd te mengen in 6 races, 9 dagen en op 1 locatie

Stoffel Vandoorne, Jérôme d'Ambrosio en alle andere Formule E-rijders krijgen een bijzondere afhandeling van het seizoen op hun bord. Er zijn al vijf races gereden. Er volgen er nu nog zes, die kort op mekaar volgen en allemaal in Berlijn zullen plaatsvinden.

Door de gevolgen van het coronavirus belooft het zo wel een heel apart tweede seizoensdeel te worden in de Formule E. De FIA heeft bekendgemaakt hoe de rest van het seizoen er gaat uitzien. In tegenstelling tot de Formule 1 gaat de Formule E niet nog eens verschillende landen aandoen.

BERLIJN PLACE TO BE

De categorie met elektrische racewagens speelt op veilig door de resterende races allemaal op dezelfde plek te laten doorgaan. Dat wordt dus de Duitse hoofdstad Berlijn. Dat zal begin augustus het epicentrum van de autosport worden. Op 5, 6, 8, 9, 12 en 13 augustus gaat er een ePrix door in Berlijn en daarna zit het kampioenschap erop.

Het worden allemaal races achter gesloten deuren. Na vijf wedstrijden bekleedt Stoffel Vandoorne de zesde plaats. Voor hem liggen er dus nog mogelijkheden om zijn plek in de subtop te verstevigen of zelfs nog meer. Vandoorne won onlangs het virtuele Formule E-kampioenschap. D'Ambrosio kent een minder gelukkige campagne en staat 18de. Antonio Félix da Costa van DS Techeetah is momenteel de WK-leider.