Red Bull niet opgezet met keuze om concurrent in Oostenrijk te laten testen

Nagenoeg alle teams zal de komende weken tests uitvoeren om hun F1-bolides klaar te maken voor de seizoensstart in Oostenrijk begin juli. Ferrari in Italië, Mercedes op Silverstone en Renault... in Oostenrijk.

En daar zijn ze bij Red Bull zelf niet tevreden mee. Het circuit in Oostenrijk heet namelijk de Red Bull Ring en de drankengigant is eigenaar van het circuit. Al is de dagelijkse werking niet in handen van Red Bull.

"Wat een prima prestatie om het circuit uit te lenen aan een concurrent", klinkt het ironisch bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Het is zeer genereus van hen", gaat hij verder.

Maar dat een concurrent bij hen komt testen is niet het enige pijnlijke voor het team van Max Verstappen. Red Bull kan namelijk zelf niet testen. De auto om tests uit te voeren moet namelijk minstens 2 jaar oud zijn en bij Red Bull veranderden ze in die periode naar een Honda-motor. Het team zei eerder al dat het geen goede situatie is om te testen met een oude motor erin.