Lewis Hamilton spaart ook koloniaal verleden van België niet

Het is Lewis Hamilton menens in zijn strijd tegen het racisme, al lijkt hij wel alleen te staan in de F1-wereld. Daarom riep hij al op tot solidariteit, maar voorlopig lijkt de zesvoudige wereldkampioen nog altijd de luidste keel te hebben.

Het begon met een uithaal naar racisme vanwege de dood van George Floyd, vervolgens een uithaal naar zijn concullega's in de F1 om hun stem te laten horen in de strijd tegen het racisme. Aan dat laatste was een dreigement gekoppeld dat hij hen in de gaten hield.

Onlangs nam hij ook Spanje op de korrel omdat ze nog steeds aan stierenvechten doen. "Ronduit walgelijk", noemde hij het. En nu is zijn oog gevallen op België.

Koloniaal verleden

Op zijn Instagram (zowat hét communicatiekanaal van de Brit), deelt Lewis Hamilton een foto van een zwart kind in een vogelkooi met twee witte kinderen ernaast. "Congo 1955 (toen een Belgische kolonie), slechts 65 jaar geleden", is het onderschrift. Een duidelijke verwijzing naar het Belgische koloniaal verleden. Over de rol van Leopold II blijft het ook bij Hamilton nog redelijk stil.