Max Verstappen legt ruim anderhalf miljoen euro op tafel voor een.... Ferrari

In de Formule 1 bestrijdt Max Verstapppen de Ferrari's, maar er is toch een bepaalde liefde tussen de Nederlander en het Italiaanse merk. Hij heeft zich zelfs net een nieuwe Ferrari aangekocht. Daar legde Verstappen liefst 1,6 miljoen euro voor neer.

Volgens Gazzetto dello Sport zal Verstappen in de toekomst in de Ferrari Monza SP2 rijden, best wel een exclusieve wagen. De Ferrari Monza SP2 is gebaseerd op de 812 Superfast, maar werd wel opgedreven, waardoor hij liefst 810 pk heeft.

VIRTUAL WIND SHIELD

Verstappen kan in zijn nieuwe wagen van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,9 seconden. De maximumsnelheid ligt boven de 300 per uur. Het is een wagen zonder voorruit, maar met een 'Virtual Wind Shield', waardoor de wind over het hoofd van de bestuurder en de passagier moet gaan.

Wellicht zit Verstappen in spanning te wachten, want hij zou deze machine nog niet in ontvangst hebben kunnen nemen. Bij Red Bull zullen ze wel hopen dat hij Ferrari op het F1-circuit dan wel lik op stuk geeft.