Russell ook in laatste GP de koning van het virtuele racen, Red Bull moet genoegen nemen met podiumplek

Waar aanvankelijk Charles Leclerc het eracen domineerde, is dat in de loop van het zeg maar virtuele seizoen toch gekeerd. In de laatste virtuele GP's stond er geen maat op George Russell en dat was op het circuit in Canada opnieuw het geval.

Het was de laatste virtuele GP, want binnen enkele weken kan het echte racen gelukkig weer beginnen. De namen die streden voor de overwinning, waren dezelfden als in de vorige wedstrijd. Alexander Albon, Esteban Gutierrez en George Russell. POLE VERZILVERD Ook de volgorde zou dezelfde zijn. Dat betekent dat Gutierrez voor Mercedes beslag legde op de derde plaats. Red Bull-rijder Albon reed voor Red Bull naar positie twee. George Russell van Williams vertrok vanop de pole en wist die ook te verzilveren. Goed voor een vierde overwinning op rij, toch wel een straffe verwezenlijking. Ook in het eindklassement staat Russell overigens helemaal bovenaan.