Lewis Hamilton springt nu in de bres voor dierenrechten: "Spanje, het is echt walgelijk"

De posts van Lewis Hamilton op sociale media over allerlei maatschappelijke thema's komen er recentelijk in veelvoud aan. Vele berichten gingen over racisme en politieweld, ook gaf hij kritiek op de Britse regering over de aanpak van het coronavirus. Nu heeft hij het over stierengevechten.

Dat dit anno 2020 nog altijd erg populair is in Spanje, daar kan Hamilton met zijn verstand niet bij. De Brit plaatste een foto van een dode stier op zijn Instagram Stories. "Spanje, het is echt walgelijk", klinkt zijn niet mis te verstane boodschap. Hamilton doet vervolgens ook nog een oproep. "Kinderen in Spanje leren vanaf hun veertiende hoe ze stieren moeten martelen en doden. We vragen het ministerie van onderwijs om de scholen voor stierengevechten onmiddellijk te sluiten. Jullie kunnen helpen door de petitie van PETA te tekenen."