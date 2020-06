Gaat F1 toch nog buiten Europa racen? 'Twee races in Azië lijken mogelijk'

Komen er toch nog F1-races dit jaar buiten Europa? Volgens een hoge sportfunctionaris van Shanghai zijn er gesprekken aan de gang om twee races te houden in Shanghai.

De GP van China in Shanghai heeft elk jaar normaal gezien zijn plekje op de F1-kalender. Dit jaar is dat een ander verhaal vanwege de coronacrisis aangezien het virus is uitgebroken in China. Maar volgens Xu Bin, een sportfunctionaris in Shanghai, hebben de organisatoren van de GP van China de stad gecontacteerd om de mogelijkheden te bekijken.

"We nemen het in overweging", geeft Xu Bin toe. "Achter gesloten deuren of niet, dat zullen we moeten bekijken. Maar het is een mogelijkheid om 2 GP's in Shanghai te organiseren", klinkt het.

De F1 gaat normaal gezien op 5 juli van start met twee GP's op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Op de voorlopig opgemaakte kalender staan in totaal 8 races gepland, allemaal in Europa. Op 30 augustus moeten de motoren brullen op het circuit van Spa-Francorchamps voor de GP van België.