"Een comeback van Alonso? Niet geloven"

Keert Fernando Alonso terug naar de F1 bij oude geliefde Renault? Volgens Mark Webber is die kans bijna onbestaande.

Met de overstap van Daniel Ricciardo van Renault naar McLaren, komt er een plekje vrij bij het Franse team. Daarom doen de geruchten de ronde dat Fernando Alonso weleens een comeback zou kunnen maken bij zijn ex-team. In 2005 en 2006 werd Alonso wereldkampioen met Renault.

Maar ex-piloot Mark Webber zegt bij F1Nation dat hij het zo'n vaart niet ziet lopen aangezien Alonso niet in de anonieme middenmoot wil rondrijden. "Net daarom is hij gestopt met F1. Hij wil kunnen strijden voor podiumplaatsen en bij Renault zie ik geen kansen op podiumplaatsen", denkt Webber.

"Hij is een buitengewoon talent en had een fantastische carrière, maar hij is over zijn hoogtepunt. Als hij zou terugkomen, zal het moeilijker zijn om te bereiken wat hij eerder heeft bereikt."