Formule 1 zal zich sowieso fel moeten aanpassen: "We kunnen geen trofeeën overhandigen"

De Formule 1 kan met zekerheid zijn kampioenschap opstarten in juli en dat op zich is al fantastisch nieuws. Al zal alles natuurlijk niet kunnen verlopen zoals dat normaal het geval is. Dat beseft ook Ross Brawn, de sportief directeur van de F1.

"De praktijken uit het verleden kunnen nu niet uitgevoerd worden", stelt Ross Brawn op de officiële Formule 1-site. "Een volgepakte grid in de F1 kan gewoon niet. De procedure op het podium kan ook niet plaatsvinden als voorheen, maar we zijn aan het kijken om iets op de grid te doen na de race. Een optie is om de rijders voor hun auto te laten plaatsnemen." PLANNEN EN PROCEDURES In principe krijgt de winnaar van een Grote Prijs altijd een trofee. Ook wat dat betreft brengen de coronamaatregelen aanpassingen met zich mee. "We kunnen geen trofeeën overhandigen, maar we hebben plannen en procedures om de trofee te presenteren op tv." Er zijn daarnaast nog bepaalde wijzigingen. "Bij het nationale volkslied kan je de rijders niet allemaal samen doen staan. De FIA Futures Stars zullen nog virtueel deel uitmaken van de show. Ze zullen een filmpje maken met een boodschap die we kunnen afspelen."