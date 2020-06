Complete chaos in virtuele 24 Uur van Le Mans: Verstappen geeft op na 'crash', Alonso moet achteraan aansluiten

Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Stoffel Vandoorne: allemaal zagen ze het wel zitten om mee te doen aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. Ambitieus om zo'n lange virtuele race op poten te zetten en het verliep niet zonder problemen. Vraag maar aan Verstappen.

Omstreeks 20u zaterdagavond, na zo'n vijf uur racen, moest de wedstrijd plots stilgelegd worden. Er waren problemen met de servers. Ook in de wedstrijd zelf was een crash niet veraf. Nadat de race hervat werd, geraakte Max Verstappen even na middernacht betrokken in eentje betrokken.

De Nederlander lag op dat moment op kop, maar door een verbindinsprobleem werd hij aangereden door eerste achtervolger Marciello. Door de opgelopen schade crashte Verstappen kort nadien zwaar. Verstappen en zijn teamgenoten van Redline gaven even nadien op.

Ook Fernando Alonso kreeg met een opmerkelijk incident te maken. De Spanjaard kreeg een doorrijstraf en moest die door de game afwerken toen hij de pitlane binnenreed. Daardoor kwam hij zonder brandstof te zitten en viel hij stil... Na de neutralisatie mocht Alonso wel opnieuw meedoen, maar dan als allerlaatste in de rij.