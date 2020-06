🎥 Ereplaats voor Belgisch team en winst voor Rebellion in virtuele 24 Uur van Le Mans, grote namen genekt door pech

De eerste virtuele editie van de 24 Uur van Le Mans is meteen eentje geworden om nooit te vergeten. Tal van incidenten sloegen de grote namen uit koers om nog te kunnen winnen. De zege ging uiteindelijk naar het Rebellion-team van onder andere Raffaele Marciello en Louis Deletraz.

De strijd om de overwinning ging vooral tussen Rebellion en ByKolles, twee teams die anders niet al te veel brokken maken in de LMP1. De bekendere namen die voor Rebellion Williams Esports meededen, waren Marciello en Deletraz. Marciello reed vorig jaar voor Blancpain nog de 24 Uur van Spa en Deletraz was in 2018 nog testrijder in de F1 voor Haas.

Ook Nikodem Wisniewski en Kuba Brzezinski behoorden tot het winnende team. Het Belgische E-Team WRT, met onder andere onze landgenoten Dries Vanthoor, Fabrice Cornelis en Arne Schoonvliet, eindigde zevende. Stoffel Vandoorne werd met zijn team dertiende.

De kansen van tal van grote namen werden gehypothekeerd door incidenten tijdens de race. Verstappen crashte door een probleem met de verbinding en gaf op. Alonso belandde helemaal achteraan nadat hij zonder brandstof viel wegens een opgelegde straf en ook Charles Leclerd had te kampen met technische problemen.