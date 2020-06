Renault schiet hoofdvogel af en mag meteen testen op circuit eerste GP

Volgende week zal ook Renault zich met enkele tests voorbereiden op de nakende seizoenstart in de F1. Niets speciaals, toch? Wel als u weet dat ze dat in Oostenrijk zullen doen op de Red Bull Ring.

Mercedes is gaan testen op Silverstone in Engeland en Ferrari in Italië. Maar Renault gaat over de Franse grenzen en zal dus in Oostenrijk testen. Een mooi voordeel voor de Franse renstal aangezien de eerste twee GP's van het jaar ook zullen doorgaan in Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Of toch een voordeel voor de rijders, want ze zullen extra rondjes kunnen maken op het circuit. Voor de wagen is er geen voordeel aan verbonden tegenover zijn tegenover Mercedes en andere teams. Want ook Renault moet met een oude F1-wagen testen en zal met de data weinig kunnen doen vanwege de strenge regelgeving van de FIA.