Opnieuw sneuvelen er GP's

Gaat de F1 nog op een ander continent racen dan het Europese? Het ziet er minder en minder waarschijnlijk uit nu drie nieuwe GP's definitief verstek hebben laten gaan voor dit jaar.

Nochtans is een seizoen op minstens drie continenten een voorwaarde voor een geldig WK. Maar de rijders zullen dit jaar zeker niet naar Japan, Azerbeidzjan en Singapore afzakken. Die laatste twee zijn stratencircruits, iets waar ze zich niet aan willen wagen dit jaar aangezien de organisatie van een stratenrace een logistiek huzarenstukje is.

Tokyo haakt dan weer af omdat de Japanse regering besloten heeft om geen grote sportmanifestaties te houden dit jaar.

Extra Europese races

De organisatoren willen daarom nog extra races in Europa organiseren. Het Duitse Hockenheim zou kandidaat zijn. Op de Hockenheim Ring ging lang de GP van Duitsland door.

Maar ook de Italiaanse circuits van Imola en Mugello willen zich kandidaat stellen voor een extra F1-race. Voor Mugello zou het een primeur zijn, in Imola is wel al geracet met F1-bolides. In 1994 overleed Ayrton Senna na een crash op het circuit van Imola