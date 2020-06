FIA moet kalender opvullen en overweegt circuit in zuid-Europa om voor het eerst ooit F1-race te laten doorgaan

Strijkt het F1-circuit dit najaar voor het eerst neer in Portugal op het circuit van Portimao? Volgens bepaalde bronnen wel.

Het Portugese blad A Bola kwam met het gerucht dat de F1 de kalender nog wat wil opsmukken met Europese races aangezien het oversteken van oceanen en continenten moeilijk zal worden. Op sommige Europese circuits zullen er twee GP's plaatsvinden, maar nieuwe circuits zijn ook altijd leuk.

Zo'n nieuw circuit is dus dat van Portimao in Portugal. Volgens A Bola zal er op 27 september en 4 oktober geracet worden in Portugal. In het verleden werd er wel al eens getest met F1-wagens in Portugal. Maar tot een echte race is het voorlopig nog niet gekomen. Het circuit heeft wel de nodige licenties om een F1-race te organiseren.