'Nieuwe operatie op komst voor Michael Schumacher'

Hoe zou het nog zijn met de toestand van Michael Schumacher? Het laatste dat we hierover hoorden, was dat hij vorig jaar in september in een ziekenhuis in Parijs een geheime behandeling gekregen zou hebben. Binnenkort volgt mogelijk een nieuwe operatie.

Dat is tenminste wat Contro Copertina laat weten. Het zal hartchirurg Philippe Menasche zijn die Schumacher onder handen gaat nemen. Menasche is al een tijdje de dokter van Schumacher en zou hem vorig jaar in Parijs een stamceltransplantatie hebben toegediend. ZENUWSTELSEL Bedoeling is dat de chirurg dit nu opnieuw zal doen. Zo wil men het zenuwstelsel van de F1-legende doen herstellen. Neuroloog Nicola Acciari meldt dan weer dat Schumacher last heeft van botontkalking en verzwakking van het spierweefsel. "De wetenschap heeft de voorbije twintig jaar enorme stappen gezet wat de behandeling van stamcellen betreft", zegt Acciari over de ingreep die Schumacher te wachten staat. "Dat doet echter niets af aan het feit dat we nog steeds maar weinig over het menselijk brein weten. We kunnen dan ook niet aangeven welke resultaten dergelijke behandeling zal geven."