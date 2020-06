Bottas vreest niet voor zitje na geruchten over Vettel bij Mercedes

Sebastien Vettel is na de breuk met zijn voormalige werkgever Ferrari nog steeds een vrije coureur. Mercedes-baas Toto Wolf sloot de komst van de Duitser niet helemaal uit, maar Valtteri Bottas vreest niet voor zijn zitje.

"Elk jaar is er speculatie over de plaatsen bij Mercedes. Dit jaar is het grappig omdat er zelfs nog geen race heeft plaatsgevonden. En ik zou mijn zitje al kwijt zijn", verklaart Bottas in een podcast van Sky Sports.

“Het team heeft mij aangegeven dat ik me geen zorgen moet maken. Iedereen binnen het team is heel eerlijk over de contracten. Ik heb van het team een duidelijke boodschap gekregen dat ze niet overwegen Sebastian binnen te halen."

Bottas ligt, net als zijn ploeggenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton, nog tot het einde van het jaar onder contract bij Mercedes.