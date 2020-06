Lewis Hamilton ziet dat meer en meer mensen racisme willen bestrijden: "Dit is nog maar het begin"

Lewis Hamilton is een van de atleten die zich enorm schaart achter de 'Black Lives Matter'-beweging. De Britse F1-piloot is dan ook tevreden over de vooruitgang die er tot nu toe al geboekt is.

Lewis Hamilton hoopt dat iedereen zich schaart achter de 'Black Lives Matter'-beweging en roept op sociale media verandering op. Al is de Brit ook al tevreden met de vooruitgang die er tot nu toe gebkeot is. Al kan het altijd nog beter natuurlijk.

Op zijn sociale media deelt Hamilton volgende boodschap. " De afgelopen weken hebben we gezien hoe de wereld zich openstelt voor de realiteit van het racisme. Mensen over de hele wereld hebben zich verenigd en gebruiken hun stemmen en platformen in de strijd voor rassengelijkheid en tegen politiegeweld en blanke overheersing."

"Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben om deze kwestie aan te pakken, wil ik even stilstaan bij de positieve stappen die tot nu toe zijn genomen, als gevolg van onze collectieve stemmen en acties."

"We hebben gezien dat er wetten worden aangenomen. We hebben gezien dat politieagenten ter verantwoording worden gesteld en worden aangeklaagd voor hun fatale acties. Merken zijn begonnen zich aan te sluiten bij de 'Black Lives Matter'-beweging, en zijn zichzelf aan het opleiden over hoe ze het beter kunnen doen. Er is ook een stijging in de verkoop van antiracistische boeken, en velen kijken naar films en documentaires om zichzelf beter te onderwijzen over onze ervaring. Meer en meer zien we mensen die willen leren over de zwarte geschiedenis."

"Dit is nog maar het begin en er komt nog zoveel verandering", sluit de Brit af.