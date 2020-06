🎥 Thierry Neuville crasht meteen zwaar bij eerste geheime test, wagen flink beschadigd

Thierry Neuville zal zich de coronaperiode nog lang blijven herinneren. Niet alleen vanwege de periode dat hij de wagen aan de kant moest laten, maar ook wegens de manier waarop de eerste test sinds de lockdown verlopen is. Met een zware crash immers.

Neuville stond na drie wedstrijden derde in het WK rally. Nadien werden zes rally's uitgesteld vanwege het coronavirus. Mogelijk zal het kampioenschap eind september kunnen hervatten met de rally van Turkije. Eind mei is wel al het testverbod opgeheven.

Hyundai besloot om zo snel mogelijk weer te gaan testen. Zo konden Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul weer aan de bak. De FIA keurde een aanvraag om in Finland een test af te leggen goed. Dit gebeurde wel in het grootste geheim.

Het ging echter al meteen verkeerd. De wagen van Neuville ging over kop en belandde op de zij naast de weg. Neuville en Gilsoul kwamen er gelukkig zonder fysieke schade vanaf. Hun rallywagen is er wel erg aan toe, is op beelden te zien.