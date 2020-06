Vandoorne gaat na eindzege in virtuele Formule E zich meten op parcours van Le Mans met Leclerc en Verstappen

De 24 Uur van Le Mans, één van de bekendste uithoudingsraces ter wereld, is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 19 en 20 september. Komend weekend zal er wel al de virtuele editie van de race in Le Mans plaatsvinden.

Het deelnemersveld is er één om met duimen en vingers vanaf te likken. Toppers uit de F1 zoals Charles Leclerc en Max Verstappen tekenen present. Met Fernando Alonso doet zelfs een tweevoudig wereldkampioen Formule 1 mee.

⚠️A WORLD PREMIERE - 24 HOURS OF LE MANS VIRTUAL🎮#LeMans24 racing drivers and esports specialists will settle into their simulator seats on 13/14th June to compete in the biggest esports endurance race!#LeMans24Virtual #WEC #RaceAtHome https://t.co/Uzh8bpn0zt