Na emotionele boodschap op Instagram richt Lewis Hamilton zich nu tot de Britse regering: "Je had duizenden levens kunnen redden"

Na zijn emotionele boodschap over gelijkheid, heeft Lewis Hamilton opnieuw van zich laten horen op Instagram. Zo had hij namelijk harde woorden voor de Britse regering, want hij vindt dat ze de strijd tegen het coronavirus beter hadden kunnen aanpakken.

Ook nu deed Hamilton zijn uitleg op Instagram. Ik begrijp niet hoe de Britse regering met het coranvirus is omgegaan. Ze hadden de grenzen veel sneller moeten sluiten en mensen die in het land kwamen moesten getest worden", staat te lezen bij Het Nieuwsblad. Volgens de huidige wereldkampioen had de Britse regering levens kunnen redden. "We hebben een betere leiding nodig, want er hadden duizenden mensenlevens gered kunnen worden", aldus de Britse F1-rijder van Mercedes.