Geloof in Sainz is groot: "Hij kan wereldkampioen worden"

De transfer van Carlos Sainz jr. naar Ferrari heeft al heel wat stof doen opwaaien. Is de Spaanse rijder goed genoeg om met een topwagen te rijden? Volgens Ferrari zelf wel, zij geloven heel erg in hun nieuwe rijder.

Ferrari-teambaas Mario Binotto verdedigt Carlos Sainz bij de Spaanse krant Marca. "2021 zal een lastig jaar voor hem worden omdat hij dan net de overstap zal maken. Maar Sainz is volgens ons zeker wel een kandidaat voor de wereldtitel", klinkt het ambitieus.

"Als Sainz en Charles Leclerc op het hoogste niveau kunnen meedoen, zit de wereldtitel bij de constructeurs er ook in. Sainz zal enkele jaren voor Ferrari rijden want 2021 zal een heel vreemd jaar worden. Iedereen zal zich aan elkaar moeten aanpassen en je komt dan net uit de coronacrisis. Maar ik ben overtuigd van zijn kwaliteiten", aldus Binotto. Die toegeeft dat Charles Leclerc mee zijn toestemming moest geven voor de overstap van Sainz. "We hebben enorm veel in Charles geïnvesteerd. Hij is mee de toekomst van de ploeg, het was voor mij heel belangrijk dat hij ook op de hoogte was", besluit de Ferrari-teambaas.