📷 Neuville zit opnieuw in zijn wagen tijdens testdag, maar crasht heel hard

Net als elke sport, ligt ook de rally stil vanwege het coronavirus. Maandag testten Thierry Neuville en zijn copiloot in Finland een keertje de Hyundai, maar onze landgenoot crashte zwaar.

Wonder boven wonder kwamen Neuville en zijn co-piloot Ghisoul zonder kleerscheuren uit de zware crash. Volgens de Finse media liep het fout op het einde van de testdag. in een linkse bocht verloor Neuville de controle over zijn stuur.

Net voor zijn crash begon het flink te regenen in Finland waardoor de weg gevaarlijk glad. De Hyundai van Neuville en Ghisoul ging overkop en belandde uiteindijk op zijn zijkant. Zoals blijkt uit de foto, was het een harde crash. "Er brak een wiel af toen we op een verborgen stuk rots reden, maar we zijn allebei in orde", gaf Neuville mee als korte reactie.