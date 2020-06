🎥 Mercedes laat de motor nog eens brullen bij coronatest

Geenenkele F1-bolide heeft sinds de wintertests in Barcelona in februari nog een circuit gezien. Maar nu er een nieuwe kalender is met een heropstart begin juli in Oostenrijk, begint het de kriebelen bij de teams.

Mercedes trekt deze week naar Silverstone voor een tweedaagse test achter gesloten deuren. Maar voor de deuren effectief gesloten waren, gaven ze nog eens mee hoe hun V6-motor klonk.

Mercedes gebruikt hun 2018 W09 bolide aangezien ze volgens de regels aan hun wagen van 2020 niets mogen aanpassen.

The sound of an @F1 engine rumbles through the factory again! 🎶🎶🎶



Listen up as W09 fires into life ahead of this week's protocol test for the Team at Silverstone 👇 pic.twitter.com/3wJSd8uLqQ