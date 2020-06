Meerdere poles, nooit weg uit de top en beloning aan het einde: het virtuele Formule E-kampionschap van Vandoorne

Het is 'm gelukt! Stoffel Vandoorne is de eerste virtuele kampioen van de Formule E. Zijn tweede plaats in de slotrace was voldoende om de eindzege te pakken: meer dan verdiend na een sterk kampioenschap. We bekijken nog eens de weg die hij heeft afgelegd.

Het begon met een snel rondje onder de minuut op het virtuele circuit van Hong Kong, waardoor Vandoorne meteen de pole te pakken had in de eerste race. De eerste wedstrijd verliep niet foutloos, maar het was voor iedereen wat aanpassen, en een vijfde plek was al bij al toch een mooi begin.

Tweede race, een tweede pole voor Vandoorne. Deze keer bij de start misschien wat meer afstand nemen, dacht Vandoorne, maar die tactiek draaide verkeerd uit toen hij de virtuele muur raakte. Vandoorne reed voorts wel een goed wedstrijdbegin en moest opnieuw vrede nemen met een top vijf-notering.

DE CHAOS DOORKOMEN

In de derde race stond het geluk wel aan zijn kant toen Vandoorne de chaos in de eerste bocht zonder kleerscheuren overleefde. Vandoorne was vervolgens vertrokken voor een goede race op het virtuele circuit van Monaco, met een eerste podium en een tweede plaats als resultaat. Ook in de volgende race wist Vandoorne zich door de chaos heen goed te positioneren, vlak achter de winnaar.

Een derde pole kwam er in de virtuele ePrix van Berlijn. Toen de kans zich voordeed, wist Rowland Vandoorne echter te passeren. Vandoorne haalde echter in het vervolg van de wedstrijd wel een goede snelheid en deed in het slot nog een poging om zijn concurrent weer voorbij te steken, maar kreeg daar geen zuivere mogelijkheid meer toe.

TITEL LONKT NA ZEGE IN NEW YORK

Het verlangen werd wel groot om na al die goede kwalificaties ook eens echt te oogsten in de race en op het circuit van New York was het dan zover. Polesitter Vandoorne bouwde tijdens de race al snel een voorsprong van vijf seconden uit en maakte er een serene rit van. De overwinning was voor hem en ook de leiding in het algemene klassement.

De titel lonkte dan al voor Vandoorne, al moest die wel achtervolgen in de zevende manche. Via enkele knappe inhaalmanoeuvres zat er toch nog een vierde plaats in. De leiding was hij kwijt aan Wehrlein, maar na contact met de Duitser in de laatste race, slaagde Vandoorne er wel in om vooraan te blijven meedoen en dat was genoeg om de eindzege te pakken. In de eerste plaats een beloning voor zijn regelmaat.