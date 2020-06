Emotionele boodschap van Lewis Hamilton op sociale media: "We moeten ons verenigen!"

Lewis Hamilton heeft een emotionele boodschap verspreid via Instagram. De grote ster in de Formule 1 vindt namelijk dat er dit jaar veel moet veranderen. Zo hoopt hij dat Black Lives Matter het rascisme mee kan bestrijden.

"We moeten ons verenigen!" zijn de eerste duidelijke woorden van Hamilton op Instagram. "Eerst dacht ik dat 2020 gedoemd was, maar dit lijkt het jaar te worden waarin we onze manier van leven en de sociale onderdrukking kunnen aanpakken", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Lewis Hamilton wil gelijkheid. "We moeten zoals iedereen kunnen leven. We moeten dezelfde kansen krijgen en we willen niet bang zijn om op straat te wandelen of naar de winkel te gaan. We verdienen het net zoveel als iedereen."