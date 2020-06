Stoffel Vandoorne wipt in laatste race weer over concurrent en is eindwinnaar Race At Home Challenge

Stoffel Vandoorn heeft het virtuele Formule E-kampioenschap op zijn naam geschreven. In afwachting van echte races zette de Formule E een virtueel kampioenschap op poten en Vandoorne staat helemaal bovenaan in het eindklassement.

Nochtans was Vandoorne zijn leidersplaats in de voorlaatste manche nog kwijtgespeeld. Pascal Wehrlein ging als leider de laatste virtuele race in, met een bonus van twaalf punten. In die laatste wedstrijd werden echter nog dubbele punten uitgedeeld. Vandoorne wipte alsnog over Wehrlein en pakte de eindzege.

