'Drang naar wereldtitel zorgt bij Verstappen ook voor enige angst voor coronavirus'

Max Verstappen is ongetwijfeld één van de mannen om in de gaten te houden wanneer het F1-kampioenschap straks van start gaat in Oostenrijk. Niet ziek worden is dan de eerste opdracht en de Nederlander gaat er naar verluidt wel ver in om alle risico's te schuwen.

Helmut Marko, de sterke man bij Red Bull, had het hierover bij de Duitse zender RTL. "Max, moet ik zeggen, is wat angstig voor het coronavirus. Zo hadden we enkele evenementen gepland, maar heeft hij enkele keren afgezegd als de veiligheidsmaatregelen niet voldoende waren." Al zijn ze daar bij Red Bull allesbehalve kwaad om. "Dat is eigenlijk verstandig. Hij wil wereldkampioen worden." Het heeft dus ook te maken met de grote ambities. "Hij wil de jongste wereldkampioen ooit worden en hij wil daarom alle risico's vermijden." Verstappen zonderde zichzelf de voorbije maanden volledig af in Monaco, zoals wel meer van zijn collega's. "De meeste rijders wonen in Monaco, waar de veiligheidsmaatregelen zeer streng waren. Men mocht er slechts enkele uren de woning verlaten. Ze kunnen allemaal goed voorbereid naar Oostenrijk."