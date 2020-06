Constante verdient een beloning: de kansen van Vandoorne om eindwinnaar te worden van Race at Home Challenge

Stoffel Vandoorne en zijn collega-racers meten zich zondag voor de laatste keer in het virtuele Formule E-kampioenschap. Een competitie in het leven geroepen om geld in te zamelen voor Unicef, maar als er een kans is om die te winnen, waarom zou je die dan weggooien. En die kans is er zeker.

Vandoorne heeft zich tijdens de simraces zeker van zijn beste kant getoond en mag hopen dat hij op dezelfde weg verder kan gaan wanneer het echte racen ook weer mogelijk is. Vandoorne gaat de laatste race in als kandidaat-eindwinnaar. Een status die hij deelt met leider Pascal Wehrlein. Guenther heeft de laatste races terrein verloren, het wordt dus een tweestrijd. We schatten de kansen van beide concurrenten in.

PASCAL WEHRLEIN

Door zijn overwinning in de vorige manche vat Pascal Wehrlein in de beste positie de achtste en laatste manche aan. Dat Wehrlein zijn stuurkunsten nog niet verleerd is, heeft de voormalig DTM-rijder tijdens dit virtuele kampioenschap kunnen bewijzen.

De Duitser heeft liefst drie van de zeven races gewonnen en bekleedde geregeld de leidersplaats in het kampioenschap. Verwacht mag dan ook worden dat Wehrlein ook in de laatste race op niveau zal zijn en een eventuele eindzege zeker niet gestolen zou zijn.

STOFFEL VANDOORNE

Datzelfde kan echter ook gezegd worden van Stoffel Vandoorne. De West-Vlaming heeft in deze competitie eveneens een mooie regelmaat aan de dag gelegd, met twee keer een vijfde plek als zijn minst goede resultaat. Bovendien veroverde Vandoorne ook drie keer een polepositie.

Kan hij daar nog eentje aan toevoegen, dan zou dat van belang kunnen zijn. Ook in de kwalificaties en door het snelste rondje te rijden kunnen er punten gescoord worden. Er worden dubbele punten uitgedeeld en dat is het geluk van Vandoorne. Hij moet er 12 zien goed te maken. Dat lukt het beste door ook die laatste race te gaan winnen, want als hij in de ereplaatsen beland, dreigt de marge tussen de posities minder te worden.