Stoffel Vandoorne verliest in voorlaatste manche van virtuele Formule E zijn leiderspositie

De kansen van Vandoorne om eindwinnaar te worden van de virtuele Formule E zijn flink geslonken. In de zevende en voorlaatste manche van de 'Race At Home Challenge' viel Vandoorne voor het eerst sinds lang van het podium, terwijl zijn grote concurrent de race won.

Vandoorne begon na zijn overwinning in de zesde wedstrijd aan de nieuwe race met een kleine bonus op Pascal Wehrlein in de stand. De Mahindra-rijder kwam nu echter weer sterk voor de dag en pakte de overwinning, voor Oliver Rowland en Kelvin Van der Linde.

Jérôme d'Ambrosio, de ploegmaat van Pascal Wehrlein, kon geen resultaat neerzetten, zoals wel vaker al het geval was in de virtuele Formule E. Stoffel Vandoorne kaapte de vierde plaats weg, net niet voldoende dus om het podium te halen.

DUBBELE PUNTEN

Vandoorne telt in het klassement nu 118 punten. Dat zijn 12 eenheden minder dan Wehrlein, die opnieuw naar de leiding wipt. Toch is er nog een kans om dit goed te maken, want zondag zijn er in de laatste race dubbele punten te verdienen.