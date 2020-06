Weg met reglement? "Acht Europese races genoeg voor wereldkampioenschap"

Sportief directeur van de F1 Ross Brawn vindt de hertekende kalender van 8 races voldoende voor een F1-wereldkampioenschap.

Er moeten echter normaal aan enkele regels voldaan worden voor een F1-seizoen geldig is als wereldkampioenschap. Zo moet er op minstens drie continenten geracet worden vooraleer er van een wereldkampioenschap gesproken kan worden. Normaal gezien zijn die continenten Europa, Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika én Oceanië. Op de nieuwe kalender staan echter maar 8 races, allemaal in Europa.

Sportief directeur Ross Brawn vindt dat die 8 Europese races al voelnde kunnen zijn. "Het wordt niet simpel om buiten Europa re racen, ik vind dat die acht races al een wereldkampioenschap vormen", reageert Brawn bij Autosport.

"Mexico wil heel graag, maar..."

"Twee of drie weken geleden leek het nog onmogelijk om überhaupt een kalender voor te stellen, maar nu zijn we er toch in geslaagd. De situatie verandert bijna dagelijks dus wwe zullen alles goed moeten bekijken en evalueren. In Mexico willen ze heel graag een race organiseren, maar dat land zit nog middenin de pandemie", beseft Brawn.

Voorlopig lijken Abu Dhabi en Bahrein de twee meest voor de hand liggende keuzes om een GP te organiseren buiten Europa.