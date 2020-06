Het nieuwe DTM-seizoen zal in België van start gaan

In de autosport is het nog even wachten op het nieuwe DTM-seizoen. De eerste manche zal plaatsvinden in België, want er zal op 1 en 2 augustus op het Circuit van Spa-Francorchamps gereden worden.

Het DTM-seizoen (Deutsche Tourenwagen-Masters) gaat binnenkort van start. De eerste manche is op het Circuit van Spa-Francorchamps. Er zal daar namelijk gereden worden op 1 en 2 augustus. In oktober zal er nog eens in België gereden worden, want dan zal er twee weken op het circuit van Zolder gereden worden. Volgens Het Nieuwsblad zal er na Spa-Francorchamps twee keer gereden worden op het Duitse circuit Lausitzring. Daarna komen het Nederlandse Assen, De Duitse Nürburgring (net zoals Zolder en de Lausitzring twee weekends) en dus Zolder aan bod. Er zal afgesloten worden in Hockenheim. Het DTM-seizoen zal dus enkel in België, Duitsland en Nederland plaatsvinden.