Opvallend: Mercedes gaat Stoffel Vandoorne delen met twee andere teams

De kans wordt weer een stuk groter dat we Stoffel Vandoorne volgend seizoen aan het werk zullen zien in de Formule 1. Hij maakt namelijk meer kans om als invaller te fungeren, aangezien Mercedes hem met twee andere teams zal delen.

De kans is bestaande dat we Stoffel Vandoorne als invaller bezig zullen zien in de Formule 1. Nu was hij het alleen nog voor Mercedes, maar volgens Het Nieuwsblad kunnen ook Racing Point en McLaren volgend seizoen een beroep op hem doen.

Voor Esteban Gutiérrez, een andere testrijder, zal hetzelfde gelden. Ze zullen invallen als een rijder van Mercedes, Racing Point of McLaren niet inzetbaar zijn door een blessure of door een eventuele coronabesmetting.