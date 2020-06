Mercedes blijft mysterieus over Sebastian Vettel: "We sluiten niemand uit en Sebastien zeker niet"

Het is nog niet duidelijk voor welke ploeg Sebastien Vettel volgend seizoen zal rijden. Er hebben verschillende teams interesse in de Duitser. Mercedes is voorlopig mysterieus over een eventuele transfer.

Toto Wolff, de teambaas bij Mercedes, heeft op de website van de Formule 1 uitgelegd dat de prioriteit van het team bij de eigen rijders ligt. "We leggen onze focus op Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en George Russell", aldus Wolff. Russell is een jong Engels talent en wordt momenteel uitgeleend aan Williams. Toch sluit Wolff een eventuele komst van Vettel niet uit. "We sluiten niemand uit en zeker Sebastien niet. Het is een viervoudige wereldkampioen. We kunnen niet meteen nee zeggen, want het is een zeer goede rijder."