Contract Lewis Hamilton loopt op het einde van het seizoen af bij Mercedes: "Hopelijk vinden we dan een overeenkomst"

Blijft Lewis Hamilton volgend seizoen bij Mercedes? Voorlopig kan er nog geen antwoord op deze vraag gegeven worden. Toto Wolff, de teambaas bij Mercedes, gaf aan dat er nog niet gesproken is over de details van een mogelijk nieuw contract.

Volgens Wolff hebben ze door het coronavirus nog niet echt kunnen spreken over een nieuw contract. "We hadden wel contact, maar we zagen elkaar niet tijdens de lockdown omdat we allebei op een andere locatie waren", aldus Wolff tijdens een videoconferentie.

Toch hoopt de teambaas dat ze binnenkort een akkoord kunnen vinden. "We hebben nog niet gesproken over de details, maar we laten het gewoon zijn gang gaan. We gaan alles nog bespreken en hopelijk vinden we een overeenkomst", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.