Spa-Francorchamps heeft ook meer zekerheid over zijn plek in de Formule 1 de volgende jaren

Dat Spa-Francorchamps ook dit jaar nog de Formule 1 mag verwelkomen, zorgde voor zo'n grote vreugde, dat ander heuglijk nieuws grotendeels ondergesneeuwd werd. Het is nochtans zeker de moeite waard om te vermelden: de GP van België is verzekerd tot 2022.

De Spa Grand Prix heeft een overeenkomst bereikt met het Formula One Management om de lopende verbintenis met één jaar te verlengen. In 2021 was Spa-Francorchamps al zeker van een plek op de F1-kalender. Nu is dat ook het geval voor 2022.

Zo zijn alle zorgen voor de korte termijn voor de organisatie van de GP van België van de baan. Volgens Waals minister van Economie Willy Borsus laten de modaliteiten van de deal met het Formula One Management ook toe om de verliezen voor dit jaar te beperken.