F1-races zullen niet afgelast worden, zelfs niet wanneer een coureur besmet is met corona

Opvallend nieuws vanuit de F1-wereld. CEO Chase Carey gaf aan dat races niet zullen worden afgelast, zelfs niet wanneer er sprake is van corona.

"Wanneer iemand positief test op het virus, zal het doorgaan van de race niet in gevaar komen. Er bestaan verschillende procedures zodat iemand die besmet geraakt meteen in quarantaine gezet kan worden. Teams zullen daarop voorbereid moeten zijn door reservecoureurs achter de hand te houden", was Carey duidelijk.

Ondertussen werd de nieuwe kalender bekendgemaakt en zal er voor het eerst weer gereden worden op 5 juli. De uitspraak van Carey kwam nadat in maart de GP van Australië werd uitgesteld. Toen bleek er binnen het team van McLaren iemand besmet te zijn geraakt met corona.

De nieuwe kalender bevatte slechts acht races. De bedoeling is dat de rest van de kalender nog voor het einde van juni bekendgemaakt wordt. "Het is belangrijk om te beseffen dat ondanks het virus het leven wel is doorgegaan. En onze sport heeft daar de consequenties van gevoeld, zeker financieel. Daarom zullen we in de toekomst de nodige gezondheidsmaatregelen treffen."