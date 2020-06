Dan toch geen sprintraces in de Formule 1: Topteam heeft er een stokje voor gestoken

In de Formule 1 wilde ze met iets nieuw beginnen. Ze wilden namelijk de kwalificaties vervangen door sprintraces, maar het plan gaat niet door, want Mercedes ging niet akkoord met het idee.

In de sprintraces zouden de teams een wedstrijd van 30 minuten moeten rijden en de startvolgorde wordt omgedraaid, waardoor dus toppers als Hamilton en LeClerc een inhaalwedstrijd moeten rijden. Als het de kwalificaties zou vervangen, zou er meer spektakel zijn, maar alle ploegen moesten wel akkoord gaan met het voorstel.

Volgens Sporza is het niet het geval, want Mercedes wil niet in het verhaal stappen. Ook Racing Point, een team met Mercedes-motoren, zag het het idee niet zitten. De kwalificaties zullen dus voorlopig gewoon blijven.