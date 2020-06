Belcar lanceert kalender met liefst vijf races in Zolder, WK-rally in buitenland afgelast

De Belcar is nog altijd de nationale trots van het uithoudingsracen in België. Ook deze competitie werd getroffen door het coronavirus, net zoals het internationale racegebeuren. De Belcar heeft nu wel een nieuwe kalender klaar. Voor het WK rally is er minder goed nieuws.

De Belcar Endurance Championship is er in geslaagd om nog altijd een volledig raceseizoen aan te bieden. Het werkt hiervoor wel nauw en veelvuldig samen met het circuit van Zolder. Op het unieke circuit van Zolder zullen er liefst vijf races gereden worden. Er staat ook één buitenlandse race op het programma, in Assen, wat het totaal op zes wedstrijden brengt.

24 UUR VAN ZOLDER ALS FINALE

Voor het eerst in de geschiedenis zal de grote finale van de Belcar de 24 Uur van Zolder zijn. Zeker iets om naar uit te kijken. Het gaat een onvergetelijke wintereditie worden. De 24 Uur van Zolder zal afgewerkt worden op 7 en 8 november.

Ook in het WRC-kampioenschap, oftewel het WK rally, hopen ze nog een mooi programma samen te stellen. Het ziet wel de Rally van Finland wegvallen. Die stond geprogrammeerd van 6 tot 9 augustus. Ondanks de verbeterde toestand in Finland zouden er te veel risico's genomen moeten worden om de race te laten doorgaan. Mogelijk hervat het WK rally nu in september in Nieuw-Zeeland.