Overalls van Ferrari en Mercedes én een heuse F1-bolide: veiling voor strijd tegen corona moet wel wat opleveren

Ferrari en Mercedes kunnen als de topteams uit de F1 uiteraard niet ontbreken op de door de FIA georganiseerde veiling voor de strijd tegen het coronavirus. Zij stellen heel wat materiaal ter beschikking. Het topstuk belooft de F1-bolide van Toyota te worden.

Eerder werd er al eens een veiling gehouden voor de Britse gezondheidszorg. Toen was er logischerwijs vooral veel belangstelling voor items van Lewis Hamilton. De FIA houdt nu ook een Race Against Covid-veiling. Die zal vanaf 15 tot 22 juni online georganiseerd worden.

OVERALL VAN WINNAAR IN SPA IN 2019 TE VERKRIJGEN

Mercedes en Ferrari leverden alvast race-overalls van hun rijders voor deze veiling. Daarnaast ook spullen als handschoenen en schoenen. Vooral een overall van Leclerc zou wel eens in de smaak kunnen vallen. Er kan immers geboden worden op de overall die hij droeg toen hij in de GP van België van 2019 zijn eerste zege in de F1 boekte.

Wie er van droomde om ooit eens een F1-bolide in huis te halen, kan op de veiling ook zijn slag slaan. Toyota heeft één van zijn T-190 bolides gedoneerd aan de veiling. Destijds gebruikten rijders als Glock en Trulli deze voor testwerk.