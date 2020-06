OFFICIEEL: Formule 1 maakt kalender met eerste acht wedstrijden bekend: Spa-Francorchamps staat op de planning

De eerste 8 wedstrijden van het aangepaste seizoen van de Formule 1 zijn bekend. Het is een opvallende kalender, want de eerste twee wedstrijden zullen doorgaan in Oostenrijk en in het weekend van 31 juli en het weekend van 7 augustus zal er gereden worden in Groot-Brittannië.

Ook in Hongarije, Spanje, Italië en België zal er al zeker gereden worden. De wedstrijd op Spa-Francorchamps staat in het weekend van 28 augustus op het programma. alle races zullen met de nodige veiligheidsmaatregelen afgewerkt worden.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo