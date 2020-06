Max Verstappen heeft duidelijke plannen voor de toekomst: "Ben niet van plan om er ooit te vertrekken"

Max Verstappen rijdt nu al enkele jaren bij Red Bull en de Nederlander is niet van plan om er snel verandering in te blijven. Hij zou zelfs nooit willen vertrekken bij het team. Hij hoopt ook tot zijn veertigste in de Formule 1 te kunnen blijven.

Max Verstappen voelt zich goed in zijn vel bij Red Bull. De Nederlander zou graag voor de rest van zijn carrière bij het team blijven. "Het is niet het plan om er ooit te vertrekken", liet Verstappen weten bij Radio 538 Hij heeft een contract tot 2023 bij Red Bull, maar het ziet er dus naar uit dat het contract nog met enkele jaren verlengd zal worden. Verstappen gaf namelijk aan dat hij nog lang in de Formule 1 wil blijven. "Als ik mijzelf blijf verzorgen en in op fysiek vlak in orde blijf kan ik tot mijn veertigste blijven rijden in de Formule 1."