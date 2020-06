Formule 1-rijders hebben weer perspectief, al zal het gevoel wel verschillen van circuit tot circuit

De top van de Formule 1 heeft opnieuw een specifiek doel. Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc: vanaf 3 juli vlammen ze weer in hun bolides en openen ze de jacht op de wereldtitel. Het is goed dat de eerste acht races bekend zijn. Publiek zal in de ene race meer gemist worden dan in de andere.

Verrassingen waren er niet bij toen de eerste acht races van het kampioenschap en hun data officieel bekendgemaakt werden. De lijst was eigenlijk al uitgelekt. Toch zullen vele rijders hier nood aan hebben gehad. Enkelen uitten meteen na de bekendmaking hun enthousiasme op sociale media. De Formule 1-wereld heeft weer iets om naar uit te kijken.

Het grote voordeel van de Formule 1 is dat een circuit afgesloten kan worden en wedstrijden dus zonder publiek kunnen doorgaan. Overheden kunnen daardoor ruim op voorhand beslissen of het maatschappelijk verantwoord is deze sportevenementen te laten plaatsvinden of niet.

Dat er geen publiek bij zal zijn, is sowieso een aderlating. Maar op zich mogen we al blij zijn dat de koningsklasse van de autosport dit jaar opnieuw zijn opwachting zal maken. Te beginnen met twee GP's van Oostenrijk dus begin juli. Oostenrijk, waar Red Bull gevestigd is, en altijd een Nederlandse horde fans voor Max Verstappen naar afzakt.

Het zal toch een bizar beeld zijn: geen oranje legioen in de tribunes op Spielburg, niemand zelfs. Dit zijn misschien wel de wedstrijden uit het seizoensbegin die het meest bevreemdend gaan aanvoelen. Sowieso zal het enige aanpassing vergen.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmedAll 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety proceduresFurther races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Nadien trekt de F1 eerst naar Hongarije, dat toch ook al in 1936 zijn opwachting maakte. Maar nadien komen er een resem races aan op traditionele circuits die heel wat betekenen in de geschiedenis van de Formule 1. Silverstone, Barcelona, Monza: allemaal namen van plaatsen waar voorts weinig uitleg bij nodig is.

Spa-Francorchamps moet daar eigenlijk niet voor onderdoen. Het zijn allemaal circuits die al in de jaren '20 deel uitmaakten van de Formule 1-kalender. Circuits ook die de rijders maar al te goed kennen en die enorm populair zijn. De zin om met de bolides over deze tracks te razen zal zeker primeren op het gejammer over het gebrek aan publiek. Al kan dit dus wel verschillen van plek tot plek.