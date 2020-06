Opvallend: In Brazilië willen ze later dit jaar een GP organiseren met publiek

Het F1-circuit bereidt zich stilaan voor op een seizoensstart in Oostenrijk na een uitstel door het coronavirus. Terwijl men het in Europa erover eens is dat de races hoogstwaarschijnlijk zonder publiek verreden zullen worden, willen ze in Brazilië net wel een publiek.

De eerste twee GP's zullen zeker zonder publiek doorgaan in Oostenrijk en ook de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps zal zonder publiek doorgaan. Maar Braziliaans president Bolsonaro heeft een nogal apart coronabeleid. Met bijna 30.000 doden is Braziliê ook enorm zwaar getroffen door het coronavirus, maar toch wil de organisatie een GP van Brazilië met publiek. "We liggen op schema met de voorbereidingen en de race zal zonder problemen gewoon met publiek kunnen doorgaan", zegt organisator Tamas Rohonyi bij Forbes. "Het wordt een fascinerende race."