Officieel: MotoGP zal in dit land niet doorgaan

Er zal dit jaar geen Grote Prijs MotoGP van Japan plaatsvinden. Normaal stond de wedstrijd in oktober op het programma, maar volgens de organisator wordt het, mede door het reisverbod, moeilijk om het organiseren.

Geen Grote Prijs MotoGP van Japan dit jaar. Volgens organisator Kaoru Tanaka wordt het moeilijk om het dit jaar te organiseren. "De situatie is onvoorspelbaar en mede door het internationale reisverbod kunnen we niet anders dan het evenement af te gelasten", staat te lezen bij Sporza.

Het is voor de eerste keer sinds 1986 dat er geen MotoGP zal plaatsvinden in Japan. Er zijn al 7 wedstrijden geannuleerd, want ook in Groot-Brittannië, Australië, Qatar, Duitsland, Nederland en Finland wordt niet gereden.