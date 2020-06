Hoofdsponsor moet F1 team nog royaal bedrag

Bij Williams hebben ze de samenwerking met hoofdsponser ROKiT abrupt stopgezet. Een vreemde beslissing bleek vorige week, een logische beslissing blijkt nu.

Dat een F1-team zelf een sponsorcontract opzegt is vrij opmerkelijk. Elke vorm van sponsoring is welkom in de dure F1-wereld. Maar ROKiT moet Williams n nog zo'n 11 miljoen euro.

Het is dus geen optie om met ROKiT-sponsoring op de wagen het nieuwe seizoen aan te vatten. De achterstallige betalingen dateren vooral van 2019 maar ook in 2020 heeft ROKiT al een schuldenberg opgebouwd bij WIlliams. Een bedrag dat ze bij de renstal mogelijk nooit meer terugzien.

En zo kantelde de kar van WIlliams onverwacht. Vorige zomer verlengen ROKiT en WIlliams hun contract nog, maar vanaf dan zou de malaise begonnen zijn.