Drie F1-rijders in top 100 grootverdieners, één wereldkampioen ontbreekt

Dat Lewis Hamilton misschien wel de beste F1-rijder van het moment is, laat zich ook gelden in zijn loon en vermogen. Hamilton heeft samen met twee andere rijders een plaatsje kunnen bemachtigen in de top 100 van grootverdieners in de sport.

Hamilton verdiende afgelopen jaar zo'n 48,5 miljoen euro. Daarvan kwam bijna 38 miljoen euro puur uit loon, de overige 10 miljoen kwam uit sponsordeals. Met da btedrag staat Hamilton wereldwijd op plaats 13. Het verbleekt echter bij de 95 miljoen euro die leider Federer opstreek. Opvallend is dat de Zwitser 90 miljoen ervan louter kreeg via sponsoring. Van het tennissen zelf kreeg hij 'maar' 6 miljoen. Niet enkel wereldkampioenen Naast Hamilton heeft ook Sebastian Vettel een plaatsje bemachtigd in de top 100. Met een loon van zo'n 32 miljoen euro nestelt de Duitse ex-wereldkampioen zich op plaats 32. De derde F1-rijder in de top 100 is niet de andere ex-wereldkampioen Kimi Raikkönen maar wel Australiër Daniel Ricciardo. Ricciardo verdiende 26 miljoen euro aan verloning en bijna 2 miljoen euro aan sponsordeals. Daardoor staat hij op plaats 48. Opvallend is dat Sebastian Vetttel 'maar' een paar honderdduizend euro's heeft verdiend op vlak van sponsoring, een bedrag dat in schril contrast staat met veel andere sporters.