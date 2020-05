Verrassende uitspraak van engineer over Vettel: "Ik denk dat 2019 zijn beste jaar was"

Het nieuws over het nakende vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari blijft nazinderen. Na 2020 trekt de Duitser de poort bij Ferrari achter zich dicht. In het algemeen heerst de conclusie dat Vettel er de verwachtingen niet kon inlossen, maar Rob Smedley ziet het anders.

Smedley was jarenlang de race engineer van Felipe Massa bij Ferrari. In de podcast 'F1 Nation' op de officiële F1-site laat Smedley zich uit over Vettel. "Ik denk dat hij echt een fantastische rijder is. Ik denk ook dat 2019 zijn beste jaar was."

KENMERK VAN GROOT KAMPIOEN

Vreemd, want Vettel deed helemaal niet mee in de strijd om de wereldtitel. "Ik denk dat hij ridderlijk zou toegeven dat hij niet was waar hij wou zijn in het begin van het seizoen. Maar hij heeft er zich door gevochten en dat is een kenmerk van een groot kampioen."

Smedley heeft dus vooral bewondering voor de vechtlust van Vettel. "Er rustte waarschijnlijk een ongelooflijke druk op zijn schouders. Ik ben niet zeker of hij ooit al een uitdaging had zoals die van 2019. Het was in mijn ogen heel bijzonder dat hij zich na een moeilijke start toch kon herpakken."